Спасатели эвакуировали десять жителей подтопленного поселка в Еврейской автономной области

ТАСС, 20 августа. Спасатели за сутки эвакуировали из подтопленного поселка Николаевка в Еврейской автономной области десять человек, сообщается во вторник на сайте регионального главка МЧС.

"Всего за сутки было эвакуировано из зон подтопления десять человек, которые разместились у родственников", - говорится в сообщении. Кроме того, спасатели помогают жителям вывезти ценное имущество и домашних животных.

Всего в поселке, который сильнее других населенных пунктов региона пострадал от дождей, работают более 50 спасателей.

По данным на понедельник, в 16 населенных пунктах Еврейской автономной области были подтоплены шесть жилых домов и 920 приусадебных участков.

Николаевка - поселок городского типа в Смидовичском районе с населением 6,4 тыс. человек.