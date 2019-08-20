Водоналивную дамбу разворачивают в Хабаровске для защиты набережной

ХАБАРОВСК, 20 августа. /ТАСС/. Спасатели, волонтеры и военные разворачивают водоналивную дамбу, которая должна защитить часть набережной Амура в Хабаровске. Об этом ТАСС сообщил замначальника управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности правительства Хабаровского края Ибрагим Исламов.

"Начали работу по развертыванию водоналивной дамбы длиной 840 м, которая должна защитить наиболее низкий и, соответственно, в первую очередь подтапливаемый участок набережной", - сказал Исламов.

Он уточнил, что в высоту дамба будет 80 см. Вода начнет заходить на набережную при уровне Амура выше 637 см, и дамба защитит прогулочную зону, а также открытый бассейн, стадион, пешеходный фонтан и другие объекты. По данным на утро вторника, уровень Амура у города составлял 600 см, достигнув отметки опасного явления. Пока на набережной подтопило только нижнюю прогулочную зону. В городе топит также дворы, подвалы домов, участки ряда дорог. Гидрологи прогнозируют подъем воды до 630-680 см с учетом прошедших сильных ливней и сместившегося из Амурской области гребня паводка.

Исламов сообщил, что в сооружении дамбы участвуют 20 спасателей из краевого спасательного отряда, 20 пожарных и около 50 волонтеров.