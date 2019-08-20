Роспотребнадзор рекомендует выбирать школьную форму из натуральных тканей

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор рекомендует родителям отдавать предпочтение одежде из натуральных материалов при выборе школьной формы. Об этом сообщили ТАСС в ведомстве в преддверии нового учебного года.

"Школьная форма должна обеспечивать достаточную вентиляцию пододежного пространства, которая в приоритетном отношении зависит от материала, из которого сшита школьная форма. В этой связи приоритет отдается одежде для обучающихся преимущественно состоящей из натуральных материалов, так как именно такая одежда обладает хорошими гигиеническими свойствами", - говорится в сообщении.

Согласно Техническим регламентам Таможенного союза, одежда для детей и подростков должна соответствовать биологическим и химическим требованиям - гигроскопичности (поглощение водяных паров) и воздухопроницаемости ткани. Также материалы школьной формы должны быть устойчивы к потере цвета при воздействии влаги, стирке и сухом трении.

"Данные требования определяются необходимостью соответствовать погоде, месту проведения учебных занятий, температурному режиму в помещении, обеспечивать комфортный микроклимат пододежного пространства (температура, влажность, газовый состав и др.), хорошее самочувствие и работоспособность и направлены на реализацию основной задачи - сохранить здоровье обучающихся", - отмечается в сообщении.

Несоответствие детской одежды вышеперечисленным требованиям может привести к простудным заболеваниям, а иногда и к проблемам с кожей. "Научными исследованиями доказано, что при содержании в пододежном пространстве более 0,07% углекислоты газообмен через кожу, а следовательно, и самочувствие ребенка ухудшаются", - пояснили в Роспотребнадзоре.