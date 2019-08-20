Пятую волну паводка ждут на Амуре у Хабаровска в августе

ХАБАРОВСК, 20 августа. /ТАСС/. Гидрологи прогнозируют пятую волну паводка на Амуре у Хабаровска на этой неделе в связи с циклоном из Монголии, который принесет новые дожди. Об этом сообщил журналистам зампредседателя правительства Хабаровского края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.

"Сейчас идет четвертая волна, будет пятая волна паводка, поскольку еще один циклон идет из Монголии через Китай и цепляет центральные и южные районы края, Еврейскую АО", - сказал Литвинчук.

В конце прошлой недели в Хабаровском крае и в других регионах Дальнего Востока шли сильные дожди, вызванные тайфунами "Кроса" и "Лекима". В разных районах края выпало от 120 до 180 мм осадков - больше месячной нормы. Это усугубило гидрологическую ситуацию в регионах, привело к подтоплениям домов, дворов, дорог в Хабаровске и 37 поселениях. Нынешний циклон, уточнил Литвинчук, принесет не такие сильные осадки, выпадет до 40 мм, однако с учетом наполненности рек и переувлажненности почвы, это также негативно повлияет на ситуацию.

Кроме того, увеличатся притоки воды в Амур с Сунгари и Буреи с учетом прошедших ливней. "Вода у города поднимется до 650 см", - сказал Литвинчук. При неблагоприятном развитии гидрологической ситуации уровень Амура может подняться до 680 см. При уровне 670 см для прогулок закроют городскую набережную, где в настоящее время устанавливают водоналивную дамбу для защиты низкого участка.