"Гринпис" подтвердил возвращение приморской косатки в группу диких сородичей

ВЛАДИВОСТОК, 20 августа. /ТАСС/. Экологи "Гринпис" получили визуальное подтверждение факта, что одна из выпущенных косаток из бухты Средней (Приморье) влилась в группу диких сородичей и охотится вместе с ними. Об этом ТАСС сообщил во вторник ведущий эксперт российского отделения "Гринпис" Оганес Таргулян

"Один из наших экспертов Григорий Цедулко, который сейчас находится в районе Шантарских островов, рассказал, что они впервые в истории наблюдали случай охоты выпущенной из неволи косатки вместе с дикими сородичами. Охотились, говорит, на тюленей. Судя по всему, косатка нашла свою семью, так как ее вылавливали именно в этом районе", - сказал Таргулян.

Он отметил, что его коллега наверняка сделает об этом научный доклад, так как подобный случай - уникален. Таргулян посетовал на нестабильную работу спутниковых меток, которыми были снабжены выпущенные косатки. "У особи, которую встретил Цидулко, был маячок, но он уже не посылает сигнал", - сказал эксперт.

С лета 2018 года в бухте Средней содержались 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток, однако три белухи и одна косатка пропали. По данным следствия, животных вылавливали с нарушениями, возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова биоресурсов.

В июне животных постепенно начали перевозить в район Шантарских островов для выпуска в естественную среду обитания. Первую группу животных, состоявшую из двух косаток и шести белух, выпустили в море 27 июня. Вторая группа, состоявшая из трех косаток, была выпущена 16 июля, третья - 6 августа.