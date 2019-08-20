В Благовещенске отменили введенный из-за паводка режим ЧС

ТАСС, 20 августа. Власти Амурской области отменили режим чрезвычайной ситуации на территории Благовещенска, который действовал в городе больше месяца из-за паводка на Амуре и сильных дождей. Об этом во вторник сообщается на сайте регионального правительства.

"Режим ЧС отменен с 18:00 (12:00 мск) 19 августа в связи с устранением обстоятельств, послуживших основанием для его установления", - говорится в сообщении.

Режим ЧС был введен в Благовещенске 17 июля. При этом с 25 июля во всей Амурской области действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

В настоящее время в Приамурье ликвидируют последствия паводка. По данным МЧС на понедельник, 20 августа, подтопленными в регионе остаются 25 придворовых территорий и 325 дачных участков. Продолжает работу один пункт временного размещения в селе Новокиевский Увал Мазановского района, где размещены шесть человек, в том числе один ребенок.