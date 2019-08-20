Рельсовые автобусы начнут курсировать на Сахалине 30 августа

ТАСС, 20 августа. Российские рельсовые автобусы РА-3 с 30 августа начнут курсировать по направлениям Южно-Сахалинск - Корсаков, Холмск - Томари и Южно-Сахалинск - Томари, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"В первый рейс новый для Сахалина вид общественного транспорта отправится 30 августа - в день торжественного открытия "перешитой" железной дороги", - говорится в сообщении.

Комплексное переустройство железной дороги в регионе с колеи шириной 1067 мм на общероссийский стандарт 1520 мм ведется с 2003 года. В июне завершился первый этап реконструкции инфраструктуры железной дороги на участке Холмск - Арсентьевка - Взморье протяженностью 161 км. Первый пассажирский поезд по обновленной железной дороге отправился со станции Холмск 15 июня. Тогда же начался второй этап реконструкции на участке Тихая - Поронайск протяженностью 159 км. Полностью завершить обновление колеи планируется в 2020 году.

В пресс-службе напомнили, что сообщение по маршруту Южно-Сахалинск - Томари было отменено на все лето в связи с ремонтными работами на железной дороге.

"Обновление железнодорожной инфраструктуры должно быть комплексным. Поэтому вместе с широкой колеей сахалинцы получат и самый современный подвижной состав, смогут путешествовать на пригородных маршрутах быстро и с комфортом", - цитирует пресс-служба главу региона Валерия Лимаренко.

Ранее сообщалось, что рельсовые автобусы заменят старые дизель-поезда для перевозок пассажиров на пригородных направлениях. В настоящее время они проходят обкатку.