В Приморье сократилось число перекрытых из-за паводка дорог

ВЛАДИВОСТОК, 20 августа. /ТАСС/. Проезд по семи участкам дорог, ограниченный ранее из-за паводка, восстановлен в Приморье к утру вторника. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

В Приморском крае на прошлой неделе прошел сильный паводок, вызванный не прекращавшимися несколько дней дождями. По данным на утро понедельника, полностью или частично были перекрыты 16 участков дорог. Во вторник вода на большинстве вышедших из берегов рек начала быстро убывать.

"Восстановлен проезд к селам Кугуки, Линевичи, Утесное, Загородное в Уссурийском городском округе. В Хасанском районе на дороге Барабаш - Приморский начались работы по восстановлению проезда. В Пограничном районе на участках дороги Сибирцево - Жариково - Комиссарово восстановлено дорожное полотно, ведется прочистка кюветов", - говорится в сообщении.

При этом все еще нарушено сообщение по дорогам в Хасанском, Яковлевском, Пограничном, Октябрьском, Ханкайском и Пожарском районах.

В Приморье из-за паводка было подтоплено более 500 частных домов и свыше 1,4 тыс. придомовых территорий. В зоне подтопления оказались более 1,8 тыс. человек. В семи районах и городских округах пока действует режим чрезвычайной ситуации. На 22 и 23 августа в Приморье синоптики снова объявили штормовое предупреждение, в разных районах края ожидаются ливни, гроза, ветер скоростью до 15-20 м/с.