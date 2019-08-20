Двое пострадавших от побоев в "Крестах" отказались писать заявления

"Двое пострадавших от побоев отказались писать заявления о совершении в отношении них преступления. По нашим данным, они подверглись физическому насилию в СИЗО "Кресты", мотивом которого было вымогательство", - сказала Штанникова.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Двое из трех пострадавших от избиения в следственном изоляторе "Кресты" в Колпинском районе Петербурга отказались писать заявления в правоохранительные органы о совершении в отношении них преступления. Об этом ТАСС сообщила руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в Петербурге Ольга Штанникова.

В начале прошлой недели аппарат омбудсмена направил в ГСУ СК РФ по городу, а также в петербургскую прокуратуру заявление пострадавшего от избиения в следственном изоляторе. Избиение было записано на камеру мобильного телефона, и запись появилась в интернете. После этого представители уполномоченного получили информацию о том, что, кроме одного заключенного в "Крестах", есть еще пострадавшие от подобных преступлений.

"Мы уже передали всю информацию о еще двоих пострадавших от избиения заключенных в ГСУ СК РФ по Петербургу для того, чтобы следователи провели проверку. Мы ждем от них ответа", - сказала Штанникова.

По ее словам, пострадавший, который написал заявление, подвергался физическому насилию не только с целью вымогательства, но и для дачи признательных показаний по уголовному делу.

"Заключенного в "Крестах" избивали не только с целью вымогательства, как говорилось раньше. По его словам, также имел место еще один мотив - его склоняли к признательным показаниям в рамках уголовного дела, по которому он был заключен под стражу", - сказала Штанникова.

Заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко ранее заявлял, что сотрудники СИЗО не остановили избиение заключенного и допустили появление в камере телефона, на который велась видеозапись, попавшая в сеть. Он также отметил, что начальник СИЗО "Кресты" не знал об истории с избиением заключенного в следственном изоляторе и к нему трудно предъявить претензии, поскольку он был недавно назначен на эту должность.