Сложная ситуация с паводками на Дальнем Востоке сохранится до 22 августа

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Уровень воды на реках Хабаровского края и Приморья продолжает повышаться, возможны разливы рек, подтопления домов и сельхозугодий в период до 22 августа. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"На Дальнем Востоке по-прежнему идут интенсивные осадки, уровень воды в Амуре повышается <…> Уровень воды у Хабаровска постепенно приближается к опасной отметке. В Приморье за счет циклонической деятельности идут интенсивные осадки, поэтому ситуация там в ближайшие два дня достаточно сложная. Будут разливы рек не только по пойме, но и за поймой, по-прежнему будут подтапливаться сельхозугодья, отдельные дома", - сказал Вильфанд, добавив, что уровень воды будет повышаться в период с 19 до 22 августа.

В Хабаровском крае в связи с влиянием двух тайфунов с Китая и Японии в ближайшие дни прогнозируются сильные ливни, что приведет к повторному подъему воды в реках и формированию еще одной волны паводка на Амуре. Уровень воды в реке может подняться до 680 см при опасной отметке 600 см.

Всего в трех регионах Дальнего Востока из-за паводка на Амуре и других реках отмечаются подтопления поселений, дорог и полей. МЧС России сообщало, что паводок затронул 38 населенных пунктов и 12 участков автодорог.