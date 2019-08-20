Первый горный марафон пройдет в Чечне 25 августа

ГРОЗНЫЙ, 20 августа. /ТАСС/. Первый чеченский горный марафон протяженностью 42 км пройдет в окрестностях озера Кезеной-Ам, которое находится на высоте 1870 метров над уровнем моря. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального министерства по туризму.

"В одном из красивейших мест Чеченской Республики - в окрестностях озера Кезеной-Ам впервые 25 августа пройдет горный марафон Kezenoy Sky Trail 2019 протяженностью 42 км. Участники марафона приобретут основы навыков горного туризма, получат уникальную возможность испытать резкий перепад высот, повысят скоростную выносливость. К участию в марафоне допускаются все желающие старше 18 лет", - сказали в ведомстве.

Участников и победителей забега ждут кубки, дипломы и денежные призы. "Данный вид мероприятий способствует развитию внутреннего и въездного туризма, повышению мотивации людей к ведению здорового образа жизни, развитию и укреплению спортивных связей", - отметили в пресс-службе.

В рамках марафона также состоится всероссийский форум по вопросам развития активных видов туризма, а также гастрономический фестиваль "Кухня древнего Кавказа и современность". Он пройдет 24 августа.

Кезеной-Ам - крупнейшее высокогорное озеро Северного Кавказа, расположенное на границе Чечни и Дагестана. На его берегу находится одноименный горнолыжный курорт, который включает гостиницу, спорткомплекс, ресторан, лодочную станцию.