Паводок в Приамурье нанес ущерб 287 хозяйствам в 16 районах области

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 августа. /ТАСС/. Порядка 287 хозяйств пострадали от паводка в 16 районах Амурской области, сообщается во вторник на сайте регионального правительства.

В Приамурье из-за паводка с 25 июля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера. По данным МЧС, в понедельник 19 августа подтопленными в Амурской области оставались 25 придворовых территорий и 325 дачных участков.

"По оперативным данным, всего пострадало 287 хозяйств (из них 90 сельхозпредприятий, 197 КФХ и ИП) в 16 районах области на площади 261 тыс. 358,5 га посевной площади (22% от общей площади посевов), из них сои - 212 тыс. 251 га (25% от площади посева сои), зерновых культур - 48 тыс. 663,5 га (21%) и прочих культур - 444 га", - говорится в сообщении.

В Приамурье продолжается обследование и мониторинг посевов, пострадавших от переувлажнения и подтопления земель сельскохозяйственного назначения. В некоторых районах для оценки посевов привлекают авиацию, квадрокоптеры и лодки. Наибольший ущерб выпавшие осадки нанесли посевам сои и зерновых культур в Тамбовском и Михайловском районах, также отмечается полегание зерновых культур, что осложняет их уборку. Пострадавшие хозяйства разрабатывают мероприятия по ремонту полевых дорог, очистке каналов для сброса воды, ведется мониторинг пострадавших посевов для дальнейшей их обработки против болезней.

В результате ЧС в Приамурье оказались подтопленными 69 населенных пунктов в 20 муниципалитетах. В зону затопления попали 787 жилых домов, 4669 человек, в том числе 1041 ребенок. Кроме того, были подтоплены 3171 приусадебный участок, 31 социальный объект, шесть объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры. Повреждены 13 мостов и 82 сооружения, 159 участков автомобильных дорог протяженностью 500 км.