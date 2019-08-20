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Джонсон заявил, что Великобритания потеряла статус "страны без кори"

В первом квартале 2019 года в Соединенном Королевстве подтвердили 231 случай кори

ЛОНДОН, 20 августа. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Самоуверенные родители и ложное представление о предполагаемых рисках вакцинации привели к тому, что Великобритания потеряла статус "страны без кори". Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, который распорядился принять экстренные меры по увеличению числа привитых детей, информирует агентство Press Association.

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В первом квартале 2019 года в Великобритании был подтвержден 231 случай кори, несмотря на то, что тремя годами ранее данная инфекция в этой стране была полностью ликвидирована. Во время посещения больницы в городе Труро (графство Корнуолл) британский премьер призвал врачей возобновить усилия по обеспечению того, чтобы 95% населения были привиты вакциной, которая дает иммунитет против кори, паротита (свинка) и краснухи (MMR). В настоящее подобную иммунизацию прошли 87,2% детей, что уступает показателю 2014-2015 годов, когда был зафиксирован максимум в 88,6%.

"Я думаю, что существует некоторая самоуверенность со стороны родителей относительно необходимости этой вакцины, но я боюсь того, что люди прислушивались к этой суеверной чепухе в интернете, всем этим антипрививочным аргументам и рассуждениям, что MMR - это плохая идея. Это ошибочно, - сказал британский премьер. - Пожалуйста, сделайте своим детям прививку, потому что это пойдет на пользу не только им, но и, конечно же, всему населению".

"Мы часто думаем, что эти заболевания остались в прошлом, но Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) недавно подтвердила, что корь больше не считается побежденной в Англии. Хотя столбняк и полиомиелит все еще редко встречаются благодаря успеху программы иммунизации детей, но за последние несколько лет мы сталкивались со случаями коклюша и дифтерии у детей школьного возраста", - сказала руководитель отдела иммунизации правительственной медицинской службы Public Health England Мэри Рамзи.

Национальная служба здравоохранения Англии (NHS England) в связи с появлением кори обратится к участковым терапевтам с призывом предлагать своим пациентам специальные программы, чтобы "догнать" иммунизационный календарь. Британское правительство также примет меры и потребует обновить рекомендации на сайте NHS, которые могут вводить в заблуждение граждан.

О заболевании

Корь - одно из самых заразных вирусных заболеваний. Инфекция передается воздушно-капельным путем, инкубационный период составляет до 10-12 дней. Первым признаком кори обычно является повышение температуры (до 40 градусов), сопровождаемое насморком, кашлем и покраснением глаз. От гриппа ее отличает появление белых пятен на слизистой рта. Через несколько дней появляется красная сыпь, обычно на лице и верхней части шеи, которая затем распространяется по всему телу. Больной перестает быть заразным после четвертого дня, когда начинает спадать температура.

Корь опасна такими осложнениями, как отит, менингит, энцефалит. В некоторых случаях она может привести к смертельному исходу. Вероятность летального исхода от осложнений составляет порядка 0,2%.

Эта инфекция обычно считается детской болезнью, но кори подвержены и взрослые. Основным способом борьбы с ней является вакцинация. Прививка из ослабленных штаммов вируса, которая стандартно делается детям в несколько этапов, обеспечивает иммунитет как минимум на 10-12 лет. Рекомендуется также делать прививки взрослым, не обладающим иммунитетом, и людям, собирающимся посещать страны, где корь остается эндемичной.

Теги
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