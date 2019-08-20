В Mail.ru Group рассказали о том, какую технику берут с собой в отпуск россияне

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Абсолютное большинство россиян назвали в качестве необходимого в отпуске гаджета смартфон, в то время как флешка и карта памяти становятся все менее популярными и уступают облачным хранилищам. Такие данные приводятся в исследовании сервиса Hi-Tech Mail.ru.

Согласно проведенному опросу, среди необходимых гаджетов для отпуска лидируют смартфоны (83%), внешнее зарядное устройство (26%), фотоаппараты (24%) и навигатор (17%). При этом меньше всего путешественников брали с собой флешки или карты памяти, экшн- и видеокамеры, а также умные браслеты.

"Флешки и карты памяти теряют свои позиции в списке самых популярных аксессуаров в отпуске. Причина не только в больших объемах встроенной памяти в ряде смартфонах (в некоторых - вплоть до 1 Тб), но и в возрастающей популярности облачных хранилищ. Многие ценят возможность сразу загружать фотографии из отпуска в "облака", чтобы не потерять их при возникновении потенциальных проблем со смартфоном или потерей флешки", - рассказал руководитель по стратегическим коммуникациям Hi-Tech Mail.ru Антон Спиридонов, которого цитирует пресс-служба компании.

По данным сервиса "Облако Mail.ru", год-к-году количество фотографий и картинок, которые хранятся пользователями на серверах ресурса, увеличилось на 23%, причем в большинстве своем пользователи хранят в "облаках" фотографии.

Кроме того, опрос показал, что 94% респондентов никогда не теряли ничего из техники в отпуске. Остальные 6% приезжали домой без смартфонов, наушников, фотоаппаратов, зарядок, флешек и планшетов, добавляют эксперты.

"Те, кто был на пляже этим летом признались, что для безопасности ценных вещей 27% не брали с собой ничего из гаджетов, 26% прятали устройства в сумке или рюкзаке в надежде, что их не украдут, 25% просили последить за вещами друзей или родственников, еще 16% вообще никак их не прятали. Помимо краж у российских туристов, гаджеты тонули, переставали работать или разбивались", - поделились данными в компании.

Опрос проводился с 7 по 13 августа среди 7 564 пользователей Hi-Tech Mail.ru.