Минприроды внесет в кадастр по меньшей мере 56 заповедников

МОСКВА, 20 августа. Количество поставленных на кадастровый учет заповедников в России к концу года составит от 56 до 85. Об этом в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, сообщил директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий и Байкальской природной территории Иван Шмаков.

"На данный момент на кадастровый учет поставлены земли 45 территорий. До конца года планируем довести эту цифру минимум до 56, а, может быть, и до 85. Денежные средства на землеустройство по ряду территорий уже выделены, в августе планируем довести средства еще по нескольким территориям", - сказал Шмаков.

В своем послании в феврале 2019 года президент Владимир Путин поручил Минприроды провести ревизию всех заповедных территорий и добиться, чтобы они стояли на кадастровом учете. Он потребовал "законодательно зафиксировать, что в заповедниках возможен исключительно экологический туризм, без изъятия территорий, вырубок леса или капитального строительства".

Как заявила тогда пресс-служба Минприроды, кадастровый учет был выполнен в отношении 43 из них, сведения в реестр предстоит внести еще о 175, не считая тех, которые планируется создать до 2024 года.

Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма является одной из целей национального проекта "Экология". За шесть лет в России появятся 24 новые особо охраняемые природные территории общей площадью 5 млн га. 11 специальных программ позволят увеличить популяции редких видов животных. Особое внимание уделяется развитию экотуризма: если в 2018 году российские заповедники и национальные парки посетили менее 3,6 млн человек, то в 2024 году число экотуристов должно возрасти почти до 7,9 млн.