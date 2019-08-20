Фестиваль "Кабардино-Балкарская ночь" познакомит гостей с культурой и традициями КБР

НАЛЬЧИК, 20 августа. /ТАСС/. Гости фестиваля "Кабардино-Балкарская ночь", который откроется в республике 24 августа, смогут отведать блюда национальной кухни, узнать об особенностях кавказского застолья и познакомиться с достопримечательностями региона, рассказала во вторник ТАСС одна из организаторов мероприятия, экскурсовод Камилла Табулдинова.

"В Приэльбрусье на поляне "Азау" на территории гостиницы "Вершина" пройдет фестиваль "Кабардино-Балкарская ночь". Цель фестиваля - развитие туризма по Северному Кавказу в целом и в Кабардино-Балкарии в частности. По всему миру сейчас очень распространена такая форма отдыха - так называемая "Арабская ночь", "Египетская ночь". Подробного рода фольклорные фестивали планируется проводить и по Северному Кавказу", - рассказала собеседница агентства.

Открытие фестиваля запланировано на субботу, 24 августа. По словам Табулдиновой, группы туристов будут приезжать из соседних регионов. В гостиницах для них проведут бесплатные представления с национальными песнями, танцами, познакомят с местной культурой.

"Далее ведется застолье по нашим обычаям, с рассказами о том, как готовилось то или иное блюдо, какое значение имеет тамада, какое значение идет шхагъарыт (человек, обслуживающий застолье - прим. ТАСС). Затем группы отправляются в другие регионы. Такие мероприятия планируется проводить во всех регионах СКФО, затем в КБР состоится крупное мероприятие, где совместно будут представлены все регионы Кавказа", - пояснила Табулдинова.

В 2018 году турпоток в Кабардино-Балкарию вырос на 20% по сравнению показателем 2017 года и составил 552,3 тыс. человек. Власти Кабардино-Балкарии рассчитывают на увеличение числа туристов в республике в 2019 году на 7-10% по сравнению с итогами прошлого года. Независимо от сезона наблюдается увеличение отдыхающих в Приэльбрусье. Кроме того, пользуются популярностью Черекский, Чегемский и Зольский районы.