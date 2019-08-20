Рождаемость за полгода выросла только в двух регионах России

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Рождаемость в России за январь-июнь 2019 года увеличилась только в двух российских регионах: в Москве на 5,9% и Республике Карачаево-Черкессия на 4,7%. Такие данные во вторник приводит Росстат на сайте ведомства.

Отмечается, что в целом по стране за первые полгода рождаемость сократилась на 8,1% по отношению к январю-июню 2018 года. В январе-июне 2019 года родились порядка 720 тыс. человек, тогда как в 2018 году в первые полгода родились 783 тыс., снижение составило 63 тыс. человек.

Согласно данным ведомства, естественная убыль населения составила 198,8 тыс. человек за первые полгода, что на 34,7 тыс. больше, чем в первом полугодии 2018 года. "В целом по стране в первом полугодии 2019 года число умерших превысило число родившихся в 1,3 раза (во втором полугодии 2018 года - в 1,2 раза), в 39 субъектах РФ это превышение составило 1,5-2,1 раза", - говорится в информации Росстата о социально-экономическом положении в России.

Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что темпы рождаемости в России, скорее всего, продолжат снижаться. По его словам, сейчас, согласно статистике, на одну семью в среднем приходится 1,6 ребенка, что, тем не менее, является неплохим показателем.