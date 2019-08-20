"Сириус" разработает меры поддержки одаренных детей в сфере искусства до конца 2019 года

НОВОСИБИРСК, 20 августа. /ТАСС/. Образовательный центр "Сириус" до конца 2019 года разработает инструменты поддержки талантливых детей в сфере искусства, в первую очередь их будут реализовывать в тех организациях, которые регулярно готовят участников смен "Сириуса". Об этом во вторник в Новосибирске на заседании попечительского совета образовательного центра "Альтаир" сообщила руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.

"Мы внимательно смотрим за теми педагогическими коллективами, которые регулярно готовят тех, кто приезжает на наши смены по искусству <…> Конечно, мы накопили большую статистику за четыре года, мы проводили четыре совещания в министерстве культуры в этом году, мы выносили этот вопрос [разработки мер поддержки] на попечительский совет, который у нас состоялся 6 августа, и мы до конца этого года <…> разработаем такие системные инструменты по поддержке одаренных детей в сфере искусства", - сказала Шмелева.

Она добавила, что такие инструменты должны появляться в первую очередь, в тех учреждениях и в тех педагогических коллективах, которые регулярно готовят участников смен "Сириуса". Кроме того, по мнению Шмелевой, педагоги должны проходить повышение квалификации на базе этих площадок. В числе таких организаций Елена Шмелева упомянула Новосибирскую специальную музыкальную школу.

Образовательный центр "Сириус", работу которого курирует фонд "Талант и успех", открыли в июне 2015 года в Сочи на базе олимпийских объектов. Цель работы центра - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. Центр работает круглый год, проезд и пребывание в центре для детей бесплатные. Ежемесячно в "Сириус" приезжают до 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из разных регионов России.