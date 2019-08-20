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Похищение моряков у берегов Камеруна

В посольстве РФ сообщили, что похитители россиян в Камеруне не выходили на связь

В диппредставительстве добавили, что сведений о местонахождении россиян нет
Описание
© AP Photo/Farah Abdi Warsameh, архив

РАБАТ, 20 августа. /ТАСС/. Похитители российских граждан, захваченных на минувшей неделе при нападении на грузовое судно "Мармалайта" около камерунского порта Дуала, пока не выходили на связь. Об этом корресспонденту ТАСС сообщили утром во вторник в посольстве РФ в Яунде.

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"Мы находимся на связи с камерунскими властями, и они не подтверждают информацию о том, что похитители вышли на связь", - отметил собеседник агентства.

"Сведений о местонахождении россиян нет, их поиски продолжаются при участии властей Камеруна", - добавил дипломат.

15 августа в районе порта Дуала неизвестные, предположительно, нигерийские пираты, атаковали грузовое судно "Мармалайта". Как сообщили в МИД РФ, нападавшие захватили восемь членов экипажа, в том числе трех граждан России.

Теги
КамерунРоссияПохищение моряков у берегов Камеруна
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