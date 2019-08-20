Рособрнадзор не планирует существенных изменений в ЕГЭ-2020

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Изменения в заданиях единого госэкзамена (ЕГЭ) в 2020 году будут незначительными, сообщила во вторник пресс-служба Рособрнадзора.

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал на своем сайте проекты документов, регламентирующих структуру и содержание контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ.

"Изменения в КИМ ЕГЭ 2020 года незначительны: проведено ежегодное совершенствование формулировок некоторых заданий и критериев оценивания развернутых ответов на основе анализа результатов ЕГЭ-2019, обращений в Рособрнадзор и ФИПИ в период проведения основного периода экзаменов в текущем году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в будущем году не планируется изменений структуры и содержания заданий по всем предметам кроме физики и китайского языка. Задача 25 в КИМ ЕГЭ по физике, которая раньше была представлена во второй части в виде задания с кратким ответом, теперь предлагается для развернутого решения и может быть оценена максимально в два балла. "Таким образом, число заданий с развернутым ответом в ЕГЭ по физике увеличилось с пяти до шести. Для задания 24, проверяющего освоение элементов астрофизики, вместо выбора двух обязательных верных ответов предлагается выбор всех верных ответов, число которых может составлять либо два, либо три", - добавили в пресс-службе.

Больше всего изменений произошло в заданиях по китайскому языку, экзамен по которому был проведен в 2019 году впервые. В письменной части работы в разделе "Аудирование" количество заданий раздела уменьшили до девяти, изменили форматы некоторых заданий, ввели два диалогических текста. В разделе "Чтение" количество заданий уменьшили до пяти, ввели задания на установление соответствия позиций, представленных в двух множествах, задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов из предложенного перечня ответов. В разделе "Письмо" добавили задание 28 на написание личного письма в ответ на письмо-стимул, выполнение которого может быть максимально оценено в восемь баллов.

Кроме того, уточнены критерии оценивания некоторых заданий в КИМ по русскому языку, географии, истории и обществознанию.