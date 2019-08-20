Резервный борт "Победы" забрал пассажиров из аэропорта Гюмри

ЕРЕВАН, 20 августа. /ТАСС/. Резервный борт авиакомпании "Победа", заменивший самолет, который в понедельник вечером повредил хвостовую часть при посадке в аэропорту Ширак города Гюмри, забрал пассажиров в Москву. Об этом во вторник сообщила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь аэропорта Сатеник Ованнисян.

"В ночь на 20 августа резервный борт "Победы" вылетел в Москву [02:00 мск]", - отметила она.

Ранее пресс-служба Комитета гражданской авиации Армении сообщила, что 19 августа в районе 21:04 (20:04 мск) самолет авиакомпании "Победа" при посадке в аэропорту Ширак города Гюмри повредил хвостовую часть, коснувшись ею взлетной полосы. В самолете были 173 пассажира, пострадавших и раненых нет. В пресс-службе "Победы" ТАСС в свою очередь опровергли сообщение о жесткой посадке, сообщив, что самолет мог коснуться полосы так называемой хвостовой пятой, предназначенной для защиты фюзеляжа при уходе на второй круг.