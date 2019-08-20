Беглов: в Петербурге до конца года ликвидируют 200 свалок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Власти Петербурга до конца 2019 года ликвидируют 200 городских несанкционированных свалок. Об этом сообщил во вторник врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, выступая на предвыборных дебатах в качестве кандидата в губернаторы города.

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"Одна или несколько таких свалок сопоставимы со стоимостью детского сада или поликлиники. В этом году, в первом полугодии, мы ликвидировали 96 свалок, до конца года ликвидируем еще 200", - сказал Беглов. Он также акцентировал внимание на том, что выступает против строительства мусоросжигающих заводов из-за угрозы экологии.

Врио губернатора также отметил, что в городе уже через месяц будет запущена экологическая служба, которая будет осуществлять мониторинг состояния окружающей среды и оперативно реагировать на угрозы.

В своем выступлении врио губернатора города напомнил, что с одобрения президента Владимира Путина полигон опасных отходов "Красный Бор" передается в федеральную собственность. До 2023 года, уточнил Беглов, будет закрыт вопрос с мусорным полигоном "Новоселки".