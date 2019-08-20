Судно Open Arms получило разрешение эвакуировать восемь человек

МАДРИД, 20 августа. /ТАСС/. Испанская неправительственная организация (НПО) Proactiva Open Arms сообщила, что получила разрешение на эвакуацию восьми человек с судна с мигрантами на борту, которое находится близ острова Лампедуза. Об этом НПО проинформировала в Twitter .

"Ситуация на борту усложняется каждую минуту, - говорится в публикации НПО. - Разрешена эвакуация восьми человек, нуждающихся в срочной помощи, и одного сопровождающего". Организация также сообщила, что ночью мужчина прыгнул в воду, чтобы попытаться добраться до суши.

В понедельник власти Испании предложили Open Arms, на борту которого находились более 100 мигрантов, направиться в ближайший порт королевства. Судно НПО, которое регулярно проводит операции по оказанию помощи нелегалам, спасло большую часть мигрантов более двух недель назад в водах Средиземного моря. В свою очередь организация выдвинула идею доставить мигрантов в итальянский город Катания, а оттуда на самолете в Испанию.

15 августа премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что шесть стран Евросоюза готовы принять у себя мигрантов, находящихся на судне. По его словам, речь идет о Германии, Испании, Люксембурге, Португалии, Румынии и Франции.

В 2015 году из-за активизации конфликтов в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки резко возросло число лиц, прибывающих в Европу из этих регионов. Средиземноморский маршрут является основным путем доставки мигрантов в ЕС, второй по масштабам транзитный путь проходит через Балканы.