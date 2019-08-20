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Экстренное предупреждение объявили в Волгоградской области из-за 40-градусной жары

Из-за высокой температуры в Волгоградской и Ростовской областях также временно ограничили движение большегрузных автомобилей

ВОЛГОГРАД, 20 августа. /ТАСС/. Экстренное предупреждение объявили во вторник в Волгоградской области - на юге региона в ближайшие четыре дня ожидается жара до 42 градусов. Об этом сообщила пресс-служба областного ГУ МЧС.

"По информации Волгоградского гидрометцентра, 20 августа, а также днем 21, 22 и 23 августа по южной половине Волгоградской области ожидается сильная жара до 40-42 градусов. В таких условиях существенно возросли риски возникновения природных пожаров, сохраняется высокий класс пожароопасности в лесах", - говорится в сообщении.

По данным Росавтодора, в связи с жарой временно ограничено движение для большегрузных автомобилей в Волгоградской и Ростовской областях. "Из-за температуры выше 32 градусов 20 августа с 10:00 до 22:00 будет закрыто движение для тяжеловесного автотранспорта (продолжительность - 12 часов) на участках автодорог, подведомственных Упрдор "Москва - Волгорад" на территории Волгоградской и Ростовской областей", - говорится в сообщении ведомства.

Это шесть федеральных трасс, среди которых Р-22 "Каспий" а/д М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань, Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград и др.

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