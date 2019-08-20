На Ямале возобновят возведение культурно-оздоровительного центра, заложенного в 2005 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Строительство одного из долгостроев города Муравленко, культурно-оздоровительного центра "Сибирь", возведение которого длится на протяжении 14 лет, возобновится в ближайший месяц. Его внутреннее устройство будет пересмотрено, сообщил во вторник губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на своей официальной странице в Instagram после посещения города.

По данным властей региона, возведение культурно-оздоровительного центра "Сибирь" в городе Муравленко началось в 2005 году. Как сообщается на сайте городской администрации, сдача объекта планировалась в 2014 году.

"Возобновляем строительство культурно-оздоровительного центра "Сибирь" в Муравленко. Мне знаком этот долгострой <…> Будем не только заканчивать строительство центра, но и пересмотрим его содержимое. К примеру, городу нужно понять, чем заменить зал для боулинга - может, местным жителям негде играть в волейбол или здесь нужно открыть танцевальный зал, чтобы сделать место действительно интересным и востребованным", - написал Артюхов.

Также он добавил, что глава города Муравленко Александр Подорога на своей официальной странице в Instagram проведет опрос на тему переустройства центра. Как сообщается на сайте правительства ЯНАО, завершить строительство планируется в 2022 году.

Глава Ямала посетил Муравленко во время поездки за рулем по трассе Надым - Ноябрьск, во время которой он оценивает состояние дорог и заезжает в близлежащие населенные пункты. Город Муравленко находится на юго-востоке ЯНАО, в нем проживает около 32 тыс. человек.