Детский сад на 330 мест откроют в новом микрорайоне Астрахани до конца осени

АСТРАХАНЬ, 20 августа. /ТАСС/. Строительство нового детского сада, рассчитанного на 330 мест, в новом микрорайоне Астрахани "Западный-2" завершат к ноябрю текущего года. В настоящее время в здании ведутся отделочные работы, сообщила во вторник пресс-служба администрации города.

"Этот детский сад - второе дошкольное учреждение за последние три десятилетия, строящееся за государственный счет. В феврале в микрорайоне им. Бабаевского был открыт новый детский сад, также рассчитанный на 330 мест", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в настоящее время городские власти пытаются решить проблему дефицита мест в детских садах Астрахани. По поручению главы администрации Радика Харисова, к началу учебного года за счет внутренних резервов удалось создать дополнительные 120 мест в функционирующих учреждениях.

"Кроме того, в Астрахани запланировано строительство еще трех зданий на 610 мест. Также в настоящее время прорабатывается вопрос о передаче в муниципальную собственность четырех типовых детских садов на 1320 мест из государственной собственности Астраханской области", - уточнили в пресс-службе администрации города.