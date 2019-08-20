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Директор "Ленкома" заявил, что врачи подтвердили воспаление легких у Марка Захарова

По словам Марка Варшавера, художественный руководитель "Ленкома" лежит не в реанимации, а в обычной палате

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Художественный руководитель театра "Ленком", народный артист СССР Марк Захаров госпитализирован в Москве с воспалением легких. Об этом сообщил во вторник ТАСС директор театра Марк Варшавер.

"Врачи подтвердили воспаление легких у Захарова. Схватили заболевание в самом начале, и форма нетяжелая", - сказал он.

По словам Варшавера, художественный руководитель "Ленкома" лежит не в реанимации, а в обычной палате, и "медики уверяют, что через два-три дня со здоровьем у него все будет нормально".

Марк Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. В 1973 году он был назначен художественным руководителем Московского театра им. Ленинского комсомола (с 1990 года - театр "Ленком"). С тех пор за 45 лет им поставлено более 40 спектаклей, в числе которых "Тиль", "Юнона и Авось", "Три девушки в голубом", "Поминальная молитва", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Шут Балакирев", "Вишневый сад", "Женитьба", "Пер Гюнт". Среди его кинорежиссерских работ "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви".

Теги
РоссияЗахаров, Марк Анатольевич
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