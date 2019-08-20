Новгородский Морской центр получит из федерального бюджета более 200 млн рублей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 августа. /ТАСС/. Новгородский Морской центр капитана Варухина получит более 200 млн рублей из федерального бюджета на реализацию проекта "Россия - страна мореходов XXI века". Он направлен на подготовку специалистов морской отрасли, об этом сообщила пресс-служба правительства Новгородской области во вторник.

"Межведомственная рабочая группа по разработке и реализации Национальной технологической инициативы при правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России одобрила реализацию проекта "Россия - страна мореходов XXI века" Морского центра капитана Варухина. На реализацию проекта из федерального бюджета будет выделено более 200 млн рублей", - говорится в сообщении.

Выделенные средства пойдут на обновление материально-технической базы Морского центра, оснащение помещений и учебного флота, который сейчас составляет четыре судна, высокотехнологичным оборудованием, в том числе тренажерами с виртуальной и дополненной реальностями. Это позволит обучать морскому делу детей из разных регионов страны. Как пояснили ТАСС в пресс-службе областного правительства, на реализацию проекта будут предусмотрены и средства из регионального бюджета, сумму на данный момент рассчитывают специалисты.

"Для Новгородской области это еще одна новая образовательная история, которая будет полезна для новгородцев и привлечет молодежь со всей страны. Знаниями и компетенциями, которыми владеет команда во главе с руководителем центра, нужно делиться с другими регионами", - передает пресс-служба слова губернатора региона Андрея Никитина.

Как ТАСС сообщал ранее, бессменный руководитель новгородского детского Морского центра Николай Варухин стал одним из первых в стране, кто получил учрежденную в марте 2018 года госнаграду "За наставничество". Морской центр работает в области с 1967 года и ежегодно в нем проходят обучение около 650 детей.