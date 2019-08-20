ВЦИОМ: большинство россиян не боятся, что роботы смогут заменить людей на работе

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Россияне в целом не опасаются перспективы замены людей на роботов в различных сферах деятельности. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Перспектива замены людей на рабочих местах роботами не пугает большинство работающих россиян (78%). В особенности занятых мужчин (81%), работников из Москвы и Санкт-Петербурга (83%) и городов-миллионников (83%), а также городов численностью от 500 до 950 тыс. чел. (82%). При этом 21% занятого населения все же испытывает опасения по данному поводу", - отмечается в сообщении.

По мнению россиян, робототехнику следует развивать в первую очередь в сферах освоения космоса (49%), опасных промышленных производств (44%), ликвидации последствий ЧС (39%) и медицинской диагностики (34%). Кроме того, подавляющее число респондентов (80%) выразили согласие с мнением, что развитие отечественной робототехники будет способствовать укреплению позиций России в освоении космоса.

Мнения относительно того, смогут ли роботы в будущем заменить людей во многих сферах деятельности, разделились. Чуть более половины опрошенных (51%) выразили свое несогласие с данным утверждением, преимущественно женщины (57%). Согласились с возможностью замены людей на роботов 47%, в основном мужчины (55%).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" приурочен к запуску 22 августа космического корабля "Союз МС-14", на борту которого будет находиться человекоподобный робот "Федор". В исследовании, проведенном 18 августа с помощью телефонного интервью, приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.