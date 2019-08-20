Армена Джигарханяна выписали из больницы

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Народного артиста СССР Армена Джигарханяна, госпитализированного на прошлой неделе для проведения обследования, выписали из больницы, сообщил ТАСС во вторник официальный представитель артиста Артур Согомонян.

"Да, все в порядке. Армен Борисович уже дома. На следующей неделе планирует приехать в театр", - сказал Согомонян, отвечая на вопрос о выписке артиста.

Ранее представитель сообщил ТАСС, что Джигарханян находился в больнице на профилактическом обследовании.

В 2018 году Джигарханян был несколько раз госпитализирован, долгое время он не появлялся на публике в связи с проблемами со здоровьем. Однако 1 августа Джигарханян провел сбор труппы Московского драматического театра, руководителем которого является.

83-летний Джигарханян руководит Московским драматическим театром. Известен по ролям в фильмах "Здравствуй, это я!", "Новые приключения неуловимых", "Собака на сене", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Место встречи изменить нельзя", "Тегеран-43", "Город Зеро", "Паспорт", "Цареубийца". Народный артист СССР, награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней, орденом Почета Армении.