МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обновил состав Совета по развитию местного самоуправления. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В обновленный состав совета вошли вице-премьер Виталий Мутко, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, глава комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, председатель правления Национальной ассоциации развития местного самоуправления Иван Цецерский, а также глава Минстроя Владимир Якушев - в этот раз он вошел в состав федеральной части совета, тогда как в прежнем составе входил в региональную часть как губернатор Тюменской области.

Новый состав включает 50 человек против 49 членов в прежнем составе совета.

Частично обновилась региональная часть совета - в нее вошли губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов и глава Бурятии Алексей Цыденов. Муниципальная часть совета, состоящая из 28 участников, обновилась примерно на две трети, из прежнего состава в нынешнем остались лишь 9 человек.

Этим же указом утвержден обновленный состав президиума Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления. В нем появилось 6 новых участников, среди них Мутко, Турчак, Мельниченко и Даудов, а также мэр Казани Ильсур Метшин и глава Гиблицкого сельского поселения Рязанской области Владимир Трубочкин.

В обновленном составе совета по-прежнему председательствует президент Путин, премьер-министр России Дмитрий Медведев возглавляет президиум совета.