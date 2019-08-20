Эксперты спрогнозировали рост рынка индустрии развлечений и медиа в России

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Объем российского рынка медиаиндустрии достигнет в текущем году $23,6 млрд, а в 2023 году - $30,5 млрд, следует из обзора мировой и российской индустрии развлечений "Медиаиндустрия в 2019-2023 годах", представленном во вторник международной аудиторско-консалтинговой компанией PwC.

"Согласно прогнозу, по итогам 2019 года объем рынка достигнет $23,6 млрд. Ожидается, что в прогнозном периоде до 2023 года среднегодовой темп роста рынка составит 6,4% (мировой показатель - 4,3%), а общий объем российской медиаиндустрии достигнет $30,5 млрд", - говорится в материалах исследования.

Отмечается, что на российский рынок положительное влияние оказало проведение чемпионата мира по футболу. По данным компании, в 2023 году доля российской медиаиндустрии в общем объеме мирового рынка составит 1,1% и будет занимать 14-е место по объему.

Интернет является источником более половины доходов индустрии развлечений и медиа, следует из исследования. "Так, согласно прогнозам, в пятилетней перспективе уровень проникновения мобильного интернета в России составит 85%, а доля мобильного трафика в общем объеме потребления контента достигнет 92%", - говорится в сообщении компании, где отмечено, что рост объема данных об аудитории, получаемых с устройств будет способствовать дальнейшей персонализации рекламных предложений.

Согласно данным PwC, прогнозы рассчитаны по среднегодовому курсу доллара за 2019 год - 65,557 рубля за $1. В публикации используются фактические данные из открытых источников, включая официальные статистические показатели. Помимо этого, были проведены встречи с ведущими игроками для обсуждения ключевых тенденций и получения экспертной оценки прогнозов развития рынка. Данные были получены в результате первичных и вторичных исследований с использованием наиболее полных баз данных в области медиа и телекоммуникаций, которыми оперирует компания Ovum через свой Интеллектуальный центр.

При подготовке прогнозов анализировались многие факторы, включая экономические, демографические, поведенческие, технологические, конкурентные условия и государственное законодательство, а также ряд специфических факторов роста, которые будут влиять на конкретные рынки. При построении моделей применялся подход нисходящего и восходящего анализа, что обеспечивает более строгое следование методологии и всесторонний охват рынка. Выбор метода прогнозирования и модели для каждого сектора осуществлялся индивидуально в зависимости от набора прогнозируемых показателей, схемы структуры рынка и доступности данных.