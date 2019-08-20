Асад предложил создать во всех провинциях Сирии центры изучения русского языка

ТАСС, 20 августа. Президент Сирии Башар Асад попросил рассмотреть вопрос о возможности открытия центров изучения русского языка в сирийских провинциях, что станет шагом по созданию культурной альтернативы как западному, так и ваххабитскому влиянию. Об этом сообщила во вторник пресс-служба организации "Боевое братство" по итогам встречи ее первого зампредседателя, депутата Госдумы Дмитрия Саблина с Асадом в Сирии.

Как отметили в пресс-службе, на встрече Асад отметил, что связи между народами России и Сирии "становятся все крепче и крепче и что больше сирийцев хотят учить русский язык", однако обратил внимание на проблему с преподавателями. "Они не могут увеличить число изучающих русский язык, потому что у них не хватает преподавателей, и это актуально особенно для тех, кто хотел бы, чтобы их дети продолжали обучение в России", - изложила пресс-служба позицию президента Сирии.

По ее данным, Асад отметил, что "Россия не может прислать преподавателей во все школы Сирии", но предложил рассмотреть "вопрос о создании центров изучения [русского] языка во всех провинциях Сирии или организовать какие-то курсы для сирийцев с начальным знанием русского языка, которые могли бы быть подготовлены как преподаватели для детей и студентов". Он попросил Саблина подключиться к решению этой проблемы.

По словам президента Сирии, этот шаг будет "помогать решению очень важной проблемы - необходимо отдалять людей от западной культуры". "Проблема арабских стран, как сказал Асад, заключается в том, что половина находится под влиянием экстремистских идей, а половина тяготеет к западной культуре, то есть у одних мозг контролируют ваххабиты, а у других - Америка, и это настоящий арабский тупик, из которого надо выходить. Люди ненавидят друг друга поэтому, и надо им давать альтернативу, от западной культуры и ваххабизма отрывать", - приводит пресс-служба мнение главы Сирии.