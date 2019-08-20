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Кризис в Сирии

Асад предложил создать во всех провинциях Сирии центры изучения русского языка

Президент Сирии отметил, что связи между народами двух стран становятся все крепче

ТАСС, 20 августа. Президент Сирии Башар Асад попросил рассмотреть вопрос о возможности открытия центров изучения русского языка в сирийских провинциях, что станет шагом по созданию культурной альтернативы как западному, так и ваххабитскому влиянию. Об этом сообщила во вторник пресс-служба организации "Боевое братство" по итогам встречи ее первого зампредседателя, депутата Госдумы Дмитрия Саблина с Асадом в Сирии.

Как отметили в пресс-службе, на встрече Асад отметил, что связи между народами России и Сирии "становятся все крепче и крепче и что больше сирийцев хотят учить русский язык", однако обратил внимание на проблему с преподавателями. "Они не могут увеличить число изучающих русский язык, потому что у них не хватает преподавателей, и это актуально особенно для тех, кто хотел бы, чтобы их дети продолжали обучение в России", - изложила пресс-служба позицию президента Сирии.

По ее данным, Асад отметил, что "Россия не может прислать преподавателей во все школы Сирии", но предложил рассмотреть "вопрос о создании центров изучения [русского] языка во всех провинциях Сирии или организовать какие-то курсы для сирийцев с начальным знанием русского языка, которые могли бы быть подготовлены как преподаватели для детей и студентов". Он попросил Саблина подключиться к решению этой проблемы.

По словам президента Сирии, этот шаг будет "помогать решению очень важной проблемы - необходимо отдалять людей от западной культуры". "Проблема арабских стран, как сказал Асад, заключается в том, что половина находится под влиянием экстремистских идей, а половина тяготеет к западной культуре, то есть у одних мозг контролируют ваххабиты, а у других - Америка, и это настоящий арабский тупик, из которого надо выходить. Люди ненавидят друг друга поэтому, и надо им давать альтернативу, от западной культуры и ваххабизма отрывать", - приводит пресс-служба мнение главы Сирии.

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СирияРоссияКризис в СирииАсад, Башар ХафезСаблин, Дмитрий Вадимович
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