Площадь перед собором Парижской Богоматери должна открыться к сентябрю

ПАРИЖ, 20 августа. /ТАСС/. Восстановительные работы на площади перед собором Парижской Богоматери, в котором 15 апреля произошел пожар, должны быть завершены к сентябрю. Об этом во вторник в эфире радиостанции Franceinfo заявил префект Парижа Мишель Кадо.

"Работы по восстановлению собора возобновились в понедельник, - отметил он. - Площадь перед собором в настоящее время закрыта, на ней продолжаются работы. Она должна открыться к концу августа - началу сентября".

Кадо также подтвердил, что риск обрушения собора сохраняется и основным вопросом сейчас является демонтаж сгоревших при пожаре строительных лесов, которыми был окружен шпиль собора. "Это чрезвычайно сложный этап, нам придется разбирать их по частям, - пояснил он. - Сначала будут разобраны леса в самых слабых местах". По его словам, демонтаж всей конструкции, которая рискует развалиться, займет несколько месяцев и, возможно, завершится к концу 2019 года.