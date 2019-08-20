Опыт строительства жилья в Подмосковье могут применить при восстановлении Сирии

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. /ТАСС/. Опыт комплексного строительства недорогого жилья в Московской области может быть использован при восстановлении сирийской провинции Риф Дамаск. Об этом сообщила во вторник пресс-служба организации "Боевое братство" по итогам встречи ее первого зампредседателя Дмитрия Саблина с главой Сирии Башаром Асадом.

"В рамках работы по заключению договоров между регионами России и Сирии зашла речь об опыте Московской область, который может быть использован для развития провинции Риф Дамаски. Саблин сказал, что Московская область обладает уникальным опытом комплексного освоения территорий, есть технологии строительства недорого жилья, которые могут быть использованы в Сирии", - сообщили в пресс-службе

В ходе встречи Саблин напомнил, что около 90% провинции было захвачено террористами и подвергнуто разрушениям, а сегодня провинция Риф Дамаск освобождена полностью, отмечается в сообщении.

В организации также отметили, что на осень запланирован визит губернатора провинции Риф Дамаск Али Ибрагима в Подмосковье. Ожидается, что в это время он проведет встречи с девелоперами и руководством Московской области, подчеркнули в пресс-службе.