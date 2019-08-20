Таиланд продлил период беспошлинного въезда для туристов до апреля 2020 года

ТАСС, 20 августа. Правительство Таиланда в очередной раз приняло решение продлить временную отмену визовых сборов для иностранных туристов. Об этом во вторник заявил премьер-министр страны Прают Чан-Оча.

"Кабинет министров одобрил продление действия меры, согласно которой туристы освобождаются от оплаты визовых сборов до апреля 2020 года", - цитирует агентство Reuters заявление премьер-министра.

Как отмечает агентство, данный шаг правительства призван увеличить туристический поток в Таиланд и придать импульс для роста экономики.

В ноябре прошлого года кабинет министров Таиланда согласился освободить с 15 ноября по 13 января 2019 года туристов из 20 стран и одной территории от уплаты визового сбора по прибытии в размере 2000 батов ($62). В результате обладатели паспортов Андорры, Бутана, Болгарии, Китая, Кипра, Эфиопии, Фиджи, Индии, Казахстана, Латвии, Литвы, Мальдив, Мальты, Мавритании, Папуа - Новой Гвинеи, Румынии, Сан-Марино, Саудовской Аравии, Тайваня, Украины и Узбекистана смогли находиться в королевстве 15 дней без оплаты визы. Позже инициатива была продлена до 30 апреля.