Россия направила лидерам стран ШОС приглашения на празднование 75-летия Победы

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Российская сторона направила главам стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приглашения на празднование в Москве 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил во вторник замглавы МИД РФ Игорь Моргулов на заседании Совета национальных координаторов государств ШОС. Текст выступления распространен фондом "Росконгресс".

"В 2020 году будет широко отмечаться 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, в том числе с подключением государств - членов ШОС. Главам ваших государств уже направлены приглашения от имени президента Российской Федерации принять участие в мероприятиях в Москве, посвященных этой памятной дате", - отметил дипломат.

"Надежный партнер"

Роль Шанхайской организации сотрудничества как основополагающего элемента полицентричного миропорядка укрепляется, приоритетной задачей председательства России в организации станет дальнейшая консолидация государств-членов, заявил Моргулов.

"Здесь имеются существенные резервы для углубления внешнеполитической координации, выработки согласованных мер по противодействию нарастающим рискам в сфере обеспечения безопасности, а также в политической и экономической областях", - приводятся слова замминистра в сообщении на сайте организации.

"ШОС все увереннее укрепляется в качестве одного из основополагающих элементов формирующегося полицентричного миропорядка, основанного на равной и неделимой безопасности и устойчивом развитии. Наша организация воспринимается международным сообществом как надежный и предсказуемый партнер", - подчеркнул Моргулов.

В качестве ключевых приоритетов в экономической сфере замглавы МИД РФ назвал увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах государств - членов ШОС, а также развитие транспортно-логистической, инфраструктурной, цифровой, инновационной и других отраслей.

Моргулов подчеркнул, что Россия готова к продуктивной совместной работе в интересах всестороннего развития многопрофильного сотрудничества.

Повестка дня заседания Совета национальных координаторов включает в себя более 40 пунктов, связанных с подготовкой мероприятий ШОС, запланированных до конца 2019 года, в частности заседания Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов в Ташкенте. Заседание Совета национальных координаторов продлится до 23 августа. В 2020 году председательствовать в организации будет РФ.