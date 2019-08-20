Мобильное приложение для туристов планируют запустить в Дагестане до конца 2019 года

МАХАЧКАЛА, 20 августа. /ТАСС/. Мобильное приложение "Дагестан туризм", со всей необходимой информацией для приезжающих в республику туристов планируется запустить в регионе до конца 2019 года. Это будет первая подобная программа среди субъектов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), сообщил во вторник ТАСС министр по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Расул Ибрагимов.

"Приложение уже почти запущено, оно называется "Дагестан туризм". Я не видел, чтобы в СКФО был такой путеводитель. В нем есть вся информация о местах питания, гостиницах, маршрутах, магазинах, салонах красоты, что можно посетить, куда можно пойти в любом городе или муниципалитете, какие есть объекты культурного наследия, контакты, телефоны занесены. Думаем, что до конца года его запустим", - сказал он.

Ибрагимов добавил, что приложение будет доступно пользователям Android и iOS. Пока оно работает в тестовом режиме, ведется работа по наполнению его информацией. "Его запуск будет способствовать увеличению турпотока в республику. Туристу станет легче ориентироваться. Делаем так, чтобы программа работала без интернета", - отметил он.

По словам министра, в дальнейшем планируется внедрить в приложение аудиогид, который будет работать в привязке к геолокации. Ибрагимов уточнил, если турист проезжает Сулакский каньон (глубина 1920 метров - прим. ТАСС), его место определяется автоматически, программа начинает ему рассказывать о достопримечательности.