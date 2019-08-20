В Рособрнадзоре заявили, что запроса на радикальные изменения в ЕГЭ в обществе нет

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. В российском обществе не видят необходимости в радикальных изменениях ЕГЭ, это показал проведенный Рособрнадзором сбор и анализ предложений по совершенствованию Единого госэкзамена. Об итогах анализа во вторник сообщили в пресс-службе ведомства.

Предложения по усовершенствованию Единого госэкзамена все желающие могли направить на специальный адрес электронной почты до 1 августа. Подобные опросы проводятся Рособрнадзором ежегодно в ходе и после завершения основного периода ЕГЭ. По словам руководителя ведомства Сергея Кравцова, когда сбор был проведен впервые, то счет поступивших предложений "шел на тысячи". В этом году поступило 40 предложений, большинство из которых носят технический характер.

"В 2014-2015 годах в процедуру и содержание итоговой аттестации были внесены изменения, обеспечившие прозрачность ЕГЭ и сделавшие экзамены более творческими. Эти изменения в значительной мере сняли остроту проблемы ЕГЭ. Экзамен продолжает планомерно совершенствоваться, но по числу поступающих сейчас предложений мы видим отсутствие запроса в обществе на радикальные изменения", - приводит пресс-служба слова Кравцова.