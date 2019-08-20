Посольство в Испании не получало сведений, что россияне могли пострадать от листериоза

МАДРИД, 20 августа. /ТАСС/. Посольство России в Испании не получало информации о том, что граждане РФ могли пострадать от вспышки листериоза в пиренейском королевстве. Об этом ТАСС сообщили во вторник в диппредставительстве России в Мадриде.

"Мы связались с нашим почетным консулом в Андалусии, ей не сообщали о наших соотечественниках среди пострадавших, - отметили в посольстве. Там добавили, что будут держать ситуацию на контроле.

В понедельник власти Андалусии передавали, что по меньшей мере 56 человек были госпитализированы в этом автономном сообществе из-за листериоза. Всего было зафиксировано 80 случаев заболевания, в том числе среди 15 беременных женщин. Наибольшее число пострадавших зарегистрировано в провинции Севилья. Предполагается, что источником листериоза стала мясная продукция местного производителя.

В настоящий момент также имеется один неподтвержденный случай заболевания в Мадриде. Речь идет о крупнейшей вспышке листериоза в Испании. Как передает агентство Europa Press, было объявлено предупреждение на национальном уровне в связи с распространением инфекции.

Листериоз - бактериальная инфекция, поражающая центральную нервную систему и способная вызвать менингит и энцефалит. Заболеванию наиболее подвержены определенные группы людей: беременные женщины, новорожденные, пожилые люди и люди с ослабленной иммунной системой. Чаще всего листериозом можно заразиться при употреблении в пищу продуктов, не прошедших предварительную термическую обработку. Также в зону риска входят мягкие сыры и пищевые продукты быстрого приготовления.