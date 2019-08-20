В Карачаево-Черкесии полицейского наградили за спасение тонущего в горной реке мальчика

ЧЕРКЕССК, 20 августа. /ТАСС/. В Карачаево-Черкесии полицейского Артема Карпенко наградили медалью за спасение тонувшего в реке ребенка. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления МВД.

"Инцидент произошел на берегу реки Большой Зеленчук в районе станицы Исправной, где сотрудник полиции Артем Карпенко отдыхал со своими друзьями в свободное от работы время. Он услышал крики о помощи и заметил, как ребенка понесло течением горной реки. Артем сориентировался мгновенно, рискуя жизнью и здоровьем, принял меры по спасению тонущего 11-летнего Октобая Поруджева и достал его из воды", - сообщили в республиканском управлении МВД.

Отмечается, что сам полицейский, борясь с бурным течением, потерял много сил и с трудом выбрался на берег. Его доставили в районную больницу и госпитализировали в реанимационное отделение, но сейчас здоровью полицейского уже ничто не угрожает.

"Родственники спасенного мальчика выражают благодарность отважному полицейскому и просят представить его к награде, так как благодаря его быстрой реакции была спасена жизнь человека", - добавили в пресс-службе, отметив, что старший сержант полиции Артем Карпенко представлен к награде ведомственной медалью "За смелость во имя спасения".