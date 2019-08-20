Власти Крыма пообещали ликвидировать очереди в детских садах Симферополя до 2022 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 августа. /ТАСС/. Власти Республики Крым планируют к 2022 году решить проблему в Симферополе с очередью в детские сады для детей от трех до семи лет, написал во вторник на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксенов.

"Никаких сомнений, что до 2022 года в Симферополе все вопросы, связанные с очередью в детские сады для детей от трех до семи лет, будут закрыты в полном объеме", - написал он.

Аксенов добавил, что во вторник в Симферополе открыли новый детский сад на 260 мест, а до конца 2019 года откроются еще 10 детских садов.

Министр образования, науки и молодежи республики Наталья Гончарова уточнила ТАСС, что по состоянию на 20 августа 2019 года, очередь в детсады по Крыму составляет 11 тыс. человек. "Это те, которые хотели бы пойти в детсад 1 сентября 2019 года, но пока остаются в очереди. Ближе к этой дате очередь, конечно, сократится. Насколько именно, станет ясно к концу августа", - пояснила она.

Гончарова также отметила, что кроме 10 детсадов в Симферополе, до конца года в республике будут сданы в эксплуатацию 25 детских садов разной вместимости - на 60, 100 и 120 мест.

В 2018 году очередь в детские сады Республики Крым состояла из 24 тыс. детей.