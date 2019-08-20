Концертами и массовыми танцами начнут отмечать 70-летие КНР на Хайнане в сентябре

ХАЙКОУ /Китай/, 20 августа. /ТАСС/. Китайская южная провинция Хайнань одной из первых в стране начнет в сентябре отмечать исполняющуюся 1 октября 70-ю годовщину образования КНР. Об этом сообщило издание "Хайнань жибао".

"Во время празднеств на острове будет создана праздничная атмосфера и продемонстрированы успехи Хайнаня в продвижении открытости Китая, строительстве здесь пилотной зоны свободной торговли и свободного порта с китайской спецификой", - пишет газета.

По информации издания, население Хайнаня ожидает большая и интересная праздничная программа. 27 сентября они станут свидетелями редкого зрелища, когда тысячи жителей 19 городов и уездов Хайнаня одновременно станут исполнителями зажигательного танца с бамбуковыми жердями "чжуганьу". Этот известная в Юго-Восточной Азии и популярная на Хайнане пляска не оставит никого равнодушными. Танец требует от участников большого мастерства и сноровки. Он пользуется большой популярностью и обычно привлекает большое количество зрителей. На Хайнане танец, как ожидается, соберет огромное число участников и станет рекордным по их числу за последние годы.

28 сентября в Театре оперы и балета провинции Хайнань (город Хайкоу) состоится Большой творческий вечер. В масштабном гала-концерте блеснут талантами профессиональные и самодеятельные артисты со всего острова. Как передает "Хайнань жибао", вокалисты, танцоры и чтецы посвятят свое выступление 70-летию КНР и исполнят произведения, специально написанные к этой знаменательной дате.

В сентябре в провинции также пройдут концерты, литературные чтения и другие творческие мероприятия, главной темой которых станет девиз "Я люблю тебя, Родина".

Местное телевидение с начала следующего месяца начнет демонстрацию программ, телешоу, посвященных 70-й годовщине, а также патриотических фильмов и телесериалов.