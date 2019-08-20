В день выборов в парламент КБР при омбудсмене региона будет работать горячая линия

НАЛЬЧИК, 20 августа. /ТАСС/. Горячая линия для обращения граждан будет работать в день голосования на выборах в парламент Кабардино-Балкарии (КБР). Об этом во вторник сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Борис Зумакулов на совместном заседании экспертного совета при омбудсмене в КБР и общественно-консультативного совета при избиркоме КБР.

"При уполномоченном по правам человека в Кабардино-Балкарии будет открыта горячая линия. Телефоны будут опубликованы. Люди будут находиться на рабочих местах до окончательного подведения итогов. Мы [тем самым] можем оказать серьезную поддержку избирательной комиссии КБР", - сказал он.

Выборы депутатов парламента КБР назначены на единый день голосования 8 сентября.

Зумакулов напомнил, что подписано соглашение между омбудсменом и руководителем избиркома КБР Вячеславом Гешевым о взаимодействии в период подготовки и проведения выборов всех уровней. "С учетом наших возможностей мы могли бы оказать помощь избирательным комиссиям в обеспечении гласности и открытости выборов, осуществления контроля за ходом голосования, подсчета голосов. В этих целях мы могли бы использовать институт наблюдателей, который формируется Общественной палатой [региона]", - сказал он.

Омбудсмен отметил, что для оперативного решения возникающих вопросов можно было бы создать ситуационный центр и включить в него представителей заинтересованных ведомств. "Чтобы на месте, на участке, можно было бы снимать напряжение", - добавил омбудсмен.

Кроме того, по мнению Зумакулова, для открытости избирательного процесса на избирательных участках можно было бы установить камеры видеонаблюдения, организовать трансляцию в интернете.

О выборах

Избирательная комиссия республики зарегистрировала на выборы в парламент республики списки шести партий: "Зеленые", "Единая Россия", "Гражданская платформа", "Справедливая Россия", КПРФ и ЛДПР.

Нынешний созыв парламента республики, в который входят 70 депутатов, избран 14 сентября 2014 года со сроком полномочий на пять лет. Парламент избирается по пропорциональной системе (по партийным спискам). По итогам последних выборов в парламенте КБР представлены пять политических партий: "Единая Россия" (набрала тогда 62,28% голосов избирателей, 50 депутатов), КПРФ и "Справедливая Россия" (набрали по 11,55% голосов, представлены по восемь депутатов), ЛДПР и партия "Зеленые" (по 5,11%, представлены по два депутата).