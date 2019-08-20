Рособрнадзор: рекомендации по использованию телефонов в школах не предполагают их запрет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Рекомендации, касающиеся использования мобильных телефонов в школах, не предполагают запрета на гаджеты. Об этом сообщил во вторник руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов, выступая на педагогическом совете Ленинградской области.

"Это не запрет ни в коем случае на мобильные телефоны. Это рекомендации, как использовать, чтобы не нарушать учебный процесс, не мешать работе школы, чтобы школа давала хорошее, качественное образование", - сказал он, поясняя подготовленные с участием Рособрнадзора методические рекомендации о порядке использования гаджетов в школах.

Кравцов обратился к участникам педсовета Ленинградской области с просьбой донести эти рекомендации до директоров школ, до учителей и родителей учащихся.

Роспотребнадзор, Минпросвещения, Рособрнадзор и Российская академия образования подготовили методические рекомендации о порядке использования мобильных устройств в школах. В частности, авторы документа предлагают переводить телефоны на беззвучный режим при входе в учебные заведения. Также разработчики считают, что школы при необходимости могут создавать места хранения мобильных телефонов учеников.