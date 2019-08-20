Минпросвещения подготовило рекомендации для борьбы с агрессивным поведением школьников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Специалисты Министерства просвещения РФ вместе с экспертами научных институтов разработали для регионов методические материалы, направленные на борьбу с детской агрессией, начиная со школьного возраста. Об этом сообщил директор департамента государственной политики в сфере оценки качества общего образования Минпросвещения РФ Антон Четвертков, выступая во вторник на педагогическом совете Ленинградской области.

Ранее в частном доме в селе Патрикеево под Ульяновском подросток, по данным следствия, убил бабушку, дедушку и мать, а также двух ее детей от другого брака, после чего покончил с собой, оставив предсмертную записку.

"Необходимо обратить внимание на раннюю профилактику, создание образовательной среды, которая способствует развитию у родителей и педагогов необходимой компетенции по преодолению агрессивного поведения у детей, начиная со школьного возраста. Совместно с нашими научными институтами мы разработали для регионов методический комплект, который поможет самим педагогам и родителям разобраться с причинами такого поведения и научиться с ним справляться", - сказал Четвертков.

По его словам, в ближайшее время разработанные рекомендации будут переданы в регионы для использования в работе. Он также отметил, что анализ причин, условий и факторов "недавних трагических событий в школах" еще раз показал, что должно быть усилено комплексное взаимодействие между всеми органами учреждения в системе профилактики безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних.

"Должна повышаться психолого-педагогическая, методическая компетентность учителей, администрации, педагогов-психологов и социальных психологов", - добавил Четвертков.