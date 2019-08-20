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Самарский Минздрав проводит проверку из-за оставленного у морга в Чапаевске тела женщины

В региональных СМИ ранее сообщалось, что инцидент произошел из-за конфликта с работником ритуальной службы

САМАРА, 20 августа. /ТАСС/. Минздрав Самарской области проведет проверку из-за ситуации в Чапаевске, где сотрудники морга вынесли тело женщины на несколько часов на улицу. Об этом сообщили ТАСС во вторник в министерстве.

"Поручено провести служебное расследование", - сказала собеседница агентства.

Ранее в региональных СМИ появилась информация, что в Чапаевске сотрудники морга выкатили на улицу и на час оставили там тело женщины из-за конфликта с работником ритуальной службы.

Как сообщили ТАСС в минздраве, по данному факту обращений и жалоб не поступало.

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РоссияСамарская область
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