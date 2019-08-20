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В Москве задержаны более 60 человек после футбольного матча "Спартак" - ЦСКА

Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что часть из них уже отпустили

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве более 60 болельщиков после матча между столичными командами "Спартак" и ЦСКА, который прошел в понедельник. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"После футбольного мачта за различные правонарушения, в том числе за использование пиротехники, распитие спиртных напитков, выкрикивание нецензурных слов задержаны 62 человека", - сказал собеседник агентства, добавив, что часть из них отпустили.

Матч прошел 19 августа на стадионе "Открытие-Арена" в рамках шестого тура чемпионата России по футболу. Он закончился со счетом 2:1 в пользу "Спартака".

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