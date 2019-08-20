Рогозину показали танцующего лезгинку робота Хажби

"Северная Осетия представила на форуме проект "Леонардо", который предусматривает проведение республиканских соревнований по электронике и робототехнике. У нас есть талисман - танцующий робот Хажби, он традиционно открывает соревнования. Он двукратный призер Всероссийского конкурса "Робофест", выиграл конкурс в номинации "Танцующий робот", - сообщила ТАСС представитель проекта Диана Кадзаева.

ПЯТИГОРСК, 20 августа. /ТАСС/. Робота, который в папахе танцует лезгинку, показали генеральному директору Роскосмоса Дмитрию Рогозину во вторник на молодежном форуме "Машук-2019", который проходит в Пятигорске.

По ее словам, соревнования нацелены на обучение школьников робототехнике и электронике. "Они узнают, что такое конструирование, учатся программировать", - добавила собеседница агентства.

Кроме того, Рогозину на форуме показали другие проекты из республик Северного Кавказа по переработке мусора, симуляции хирургического вмешательства, адаптации людей с ограниченными возможностями.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске (Ставропольский край) с 2010 года, за это время в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил с 10 по 24 августа, в нем участвовали почти 2 тыс. представителей регионов России и стран зарубежья. В 2019 году форум проходит с 9 по 30 августа, впервые на "Машуке" будет организована третья смена, а число участников увеличится до 3 тыс.