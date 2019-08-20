В Минпросвещения заявили, что федеральный перечень учебников будет актуален в 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Действующий федеральный перечень учебников сохранит свою актуальность в этом и следующем году, сообщил во вторник на педагогическом совете Ленинградской области директор департамента государственной политики в сфере оценки качества общего образования Минпросвещения РФ Антон Четвертков.

Все по полочкам: как и зачем формируется федеральный перечень учебников в России

"Обсуждая вопрос содержания, нельзя не коснуться вопроса учебников, которые должны быть актуальными. В связи с этим, Министерством подготовлен новый порядок формирования перечня учебников. <...> Действующий перечень сохранит свою актуальность не только в 2019, но и 2020 году", - сказал Четвертков.

Новый федеральный перечень учебников был утвержден министром просвещения РФ Ольгой Васильевой в конце 2018 года, его сократили с 1370 до 863 наименований. В список вошли издания, которые прошли дополнительную экспертизу. В итоге лидерами по представленным наименованиям в федеральном перечне учебников стали издательство "Просвещение", доля которого составляет 573 наименования, и корпорация "Российский учебник" (издательство "Дрофа", издательская группа "Вентана-Граф", издательство "Астрель") - 256 наименований.

В середине апреля ФАС вынесла предупреждение министерству, в котором рекомендовала до 31 мая вернуть в перечень необоснованно исключенные из него учебники. 30 мая представитель пресс-службы ФАС сообщил ТАСС, что ведомство продлило срок исполнения предупреждения до 28 июня. 8 августа стало известно, что ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении министерства в связи с новым ФПУ. В свою очередь в Минпросвещения рассказали ТАСС, что диалог с ФАС по данной теме продолжается.

В середине августа издание "РБК" сообщило, что Минюст направил в Минпросвещения представление об отмене приказа от 28 декабря 2018 года, которым был утвержден новый перечень. По информации издания, в Минюсте отмечают, что данный приказ имеет признаки нормативного правового акта и, согласно действующим правилам, должен проходить процедуру государственной регистрации, однако в Минюст приказ не поступал на утверждение. При этом в Минпросвещения считают, что документ не нужно было регистрировать.